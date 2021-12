Financial Times and Infosys Announce Strategic Digital Collaboration to Enhance Immersive Journalism (Di martedì 7 dicembre 2021) LONDON, Dec. 7, 2021 /PRNewswire/



Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY), a global leader in next-generation Digital services and consulting, has Announced a Strategic Collaboration with the Financial Times (FT), one of the world's leading business news organizations. As the Digital Innovation Partner for the FT, Infosys will leverage Digital innovation to support the latest creative and engaging data-led storytelling experiences for FT's readers, which include some of the world's most influential decision makers. This new Digital innovation Collaboration brings together the FT's unparalleled expertise and insight with Infosys' domain and technology ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) LONDON, Dec. 7, 2021 /PRNewswire/(NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY), a global leader in next-generationservices and consulting, hasd awith the(FT), one of the world's leading business news organizations. As theInnovation Partner for the FT,will leverageinnovation to support the latest creative and engaging data-led storytelling experiences for FT's readers, which include some of the world's most influential decision makers. This newinnovationbrings together the FT's unparalleled expertise and insight with' domain and technology ...

Advertising

pccpla : RT @CalcioFinanza: Le migliori business school europee secondo il Financial Times: #Bocconi al top, sale il MIP Politecnico di Milano https… - Slake761 : Gli accademici non trovano che Meta sia un ambiente favorevole alle ricerche sui social network - ciroiengo4 : RT @CalcioFinanza: Le migliori business school europee secondo il Financial Times: #Bocconi al top, sale il MIP Politecnico di Milano https… - albe_ : RT @albe_: Quei razzisti disumani del Financial Times. 'How migration became a weapon in a ‘hybrid war’' Oggi Lukashenko, ieri Erdogan e pr… - loris_assi : RT @CalcioFinanza: Le migliori business school europee secondo il Financial Times: #Bocconi al top, sale il MIP Politecnico di Milano https… -

Ultime Notizie dalla rete : Financial Times L'ESA vorrebbe limitare 'l'ambizione di Elon Musk' sulle tematiche spaziali Le sue esternazioni sono state raccolte in un'intervista del Financial Times dove la tematica affrontata è il rapporto dell'Europa con lo Spazio e con la nuova imprenditoria spaziale della quale Musk ...

Gli USA svelano agli alleati i piani aggressivi di Mosca sull'Ucraina Secondo il Financial Times , nella videoconferenza di domani, martedì 7 dicembre, il presidente USA, Joe Biden, metterà in guardia l'omologo russo, Vladimir Putin, contro qualsiasi invasione e godrà ...

Milano, per il Financial Times la scuola di business del Politecnico è seconda in Europa Il Giorno Activist investor Elliott attacks SSE over energy transition plans We’ll send you a myFT Daily Digest email rounding up the latest Investor activism news every morning. Hedge fund Elliott Management has called for sweeping changes at Scottish energy group SSE, ...

Bogus numbers still cloud company accounts Such numbers reports almost always tell a more positive story than the figures they are required to report. This has helped to goose stock prices, divorcing market performance from financial reality ...

Le sue esternazioni sono state raccolte in un'intervista deldove la tematica affrontata è il rapporto dell'Europa con lo Spazio e con la nuova imprenditoria spaziale della quale Musk ...Secondo il, nella videoconferenza di domani, martedì 7 dicembre, il presidente USA, Joe Biden, metterà in guardia l'omologo russo, Vladimir Putin, contro qualsiasi invasione e godrà ...We’ll send you a myFT Daily Digest email rounding up the latest Investor activism news every morning. Hedge fund Elliott Management has called for sweeping changes at Scottish energy group SSE, ...Such numbers reports almost always tell a more positive story than the figures they are required to report. This has helped to goose stock prices, divorcing market performance from financial reality ...