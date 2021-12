Finalmente, era ora… (Di martedì 7 dicembre 2021) La pazienza di W. Morrisey è durata sin troppo tempo e Finalmente si è ribellato di fronte al tradimento e alle promesse mancate di Moose. L’ex Big Cass aveva già subito il tradimento nel Call Your Shot Gauntlet Match di Bound For Glory, quando Moose, ai tempi suo socio, l’aveva eliminato con le proprie mani. In quel momento però W. Morrisey non si è ribellato troppo, placato dalle infinite promesse di Moose, sempre rimandate, a proposito di un’opportunità per l’Impact World Title. Quella chance però non è ancora arrivata e giovedì notte, dopo che Moose e W. Morrisey hanno perso contro Eddie Edwards e Matt Cardona, l’ex Big Cass ha colpito con un Big Boot Moose, dichiarando che la pazienza è ufficialmente finita. Ha avuto subito i suoi frutti però questo fatto, perché è stato annunciato che ad Hard to Kill, il primo evento del 2022 targato Impact, W. Morrisey ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 7 dicembre 2021) La pazienza di W. Morrisey è durata sin troppo tempo esi è ribellato di fronte al tradimento e alle promesse mancate di Moose. L’ex Big Cass aveva già subito il tradimento nel Call Your Shot Gauntlet Match di Bound For Glory, quando Moose, ai tempi suo socio, l’aveva eliminato con le proprie mani. In quel momento però W. Morrisey non si è ribellato troppo, placato dalle infinite promesse di Moose, sempre rimandate, a proposito di un’opportunità per l’Impact World Title. Quella chance però non è ancora arrivata e giovedì notte, dopo che Moose e W. Morrisey hanno perso contro Eddie Edwards e Matt Cardona, l’ex Big Cass ha colpito con un Big Boot Moose, dichiarando che la pazienza è ufficialmente finita. Ha avuto subito i suoi frutti però questo fatto, perché è stato annunciato che ad Hard to Kill, il primo evento del 2022 targato Impact, W. Morrisey ...

Ultime Notizie dalla rete : Finalmente era Barracuda: previsioni e trend per la cybersecurity nel 2022 Tuttavia, finalmente i governi iniziano a considerarlo seriamente e a collaborare a livello di ... Tuttavia, ci troviamo ancora in un'era "post violazione" in cui i criminali sono più avanti dei loro ...

Il coraggio ce l'hanno. E' la paura che li frega... Era un post, pensate, di chiara disapprovazione dell'operato del governo da cui lui sembra ... Finalmente una sua dichiarazione dalla parte della città, e non del governo, dell'Asp, di un Razza, un ...

Cordoglio in città Morta Patrizia Facci Era infermiera La Nazione Cordoglio in città Morta Patrizia Facci Era infermiera Per una vita è stata al servizio del prossimo ma non ce l’ha fatto a superare quella terribile malattia che l’aveva colpita qualche anno fa: Patrizia Facci, infermiera del primo soccorso del distretto ...

Greta, la bellezza fa il bis: seconda finale a miss Italia E’ tra le 20 ragazze selezionate per contendersi il titolo dal 12 al 19 dicembre. Già l’anno scorso era approdata all’ultimo atto della manifestazione ...

