Egitto | Patrick Zaki sarà rilasciato | ma non assolto

Il tribunale per reati minori della sicurezza dello stato di emergenza della seconda divisione di Mansoura ha deciso di rilasciare Patrick Zaki con il rinvio del suo processo al 1 febbraio 2022. Secondo quanto riferisce la testata egiziana MadaMasr, il tribunale per reati minori della sicurezza dello stato di emergenza della seconda divisione di Mansoura

