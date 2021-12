“È morto nel sonno”: la confessione straziante di Wanda Nara (Di martedì 7 dicembre 2021) confessione straziante di Wanda Nara alla televisione argentina: la showgirl ha raccontato della morte che ha devastato suo marito Mauro Icardi. Una storia che non avevano mai detto a nessuno. Wanda Nara e Mauro Icardi sono tornati insieme. Tutto risolto dopo il litigio e il presunto tradimento dell’attaccante del PSG ai danni della showgirl argentina: L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di martedì 7 dicembre 2021)dialla televisione argentina: la showgirl ha raccontato della morte che ha devastato suo marito Mauro Icardi. Una storia che non avevano mai detto a nessuno.e Mauro Icardi sono tornati insieme. Tutto risolto dopo il litigio e il presunto tradimento dell’attaccante del PSG ai danni della showgirl argentina: L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

DavidPuente : Livello Photoshop? No! Neanche Paint sanno usare. Koffi Annan è morto nel 2018. Chi condivide ora il post o ci cr… - Agenzia_Ansa : Picchiato perché aveva difeso un'amica da uno stalker davanti ad un bar nel centro di Canosa di Puglia, morto 50enn… - rep_torino : Morto a 25 anni nel fuoripista in Valle d'Aosta: Lorenzo Bonafè, lo studente milanese che amava la montagna e il Mi… - MarghareteTrevi : RT @autocostruttore: Tragedia nel mondo del basket. Stevan Jelovac, serbo, ala-centro di 32 anni che questa stagione giocava nell'Aek Atene… - Roby86341796 : RT @donato_valerio: Vaccinato con due dosi muore di arresto cardiaco ma nel titolo scrivono che è morto di covid perché no vax perché ha ri… -