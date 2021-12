Desalu e l’oro olimpico nella 4×100: “Sentivo che avremmo vinto.. è stato eccezionale” (Di martedì 7 dicembre 2021) Roma – “È stato un anno bellissimo. Spero non arrivi mai il 31 dicembre perché il 2021 è un anno da ricordare”. Così il campione olimpico della staffetta 4×100 a Tokyo 2020 Eseosa Faustino Desalu a margine degli Atletica Italiana Awards al MAXXI di Roma. la 4×100 sul podio di Tokyo (foto@Colombo/Fidal) “Ora – ha aggiunto l’azzurro – penso ai Mondiali e poi agli Europei a Monaco di Baviera. Cosa ricordo della staffetta a Tokyo? Quando Marcel (Jacobs, ndr) mi ha dato il testimone, lì ho capito che avremmo vinto. Siamo andati fortissimo, ce ne siamo resi conto e lo abbiamo sempre saputo. Abbiamo avuto la fortuna di essere nati nella stessa generazione e prima o poi qualcosa di grande sapevamo che l’avremmo fatto. Parigi 2024? Senza ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 7 dicembre 2021) Roma – “Èun anno bellissimo. Spero non arrivi mai il 31 dicembre perché il 2021 è un anno da ricordare”. Così il campionedella staffettaa Tokyo 2020 Eseosa Faustinoa margine degli Atletica Italiana Awards al MAXXI di Roma. lasul podio di Tokyo (foto@Colombo/Fidal) “Ora – ha aggiunto l’azzurro – penso ai Mondiali e poi agli Europei a Monaco di Baviera. Cosa ricordo della staffetta a Tokyo? Quando Marcel (Jacobs, ndr) mi ha dato il testimone, lì ho capito che. Siamo andati fortissimo, ce ne siamo resi conto e lo abbiamo sempre saputo. Abbiamo avuto la fortuna di essere natistessa generazione e prima o poi qualcosa di grande sapevamo che l’fatto. Parigi 2024? Senza ...

