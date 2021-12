Covid, Palù in audizione: “Presto avremo anche anticorpi monoclonali per via sottocutanea o intramuscolare per intervenire a casa” (Di martedì 7 dicembre 2021) “Presto avremo a disposizione gli anticorpi monoclonali che si possono somministrare per via sottocutanea o intramuscolare, e in questo caso bisognerà pensare che in molti casi si potrà intervenire a casa del paziente, senza dover ricoverarlo e intasare i pronto soccorso o le aree mediche degli ospedali”. Così Giorgio Palù, presidente dell’Aifa, durante l’audizione in Commissione Affari costituzionali del Senato, sul Ddl conversione decreto-legge numero 172 su obblighi vaccinali e rafforzamento certificazioni verdi Covid-19. Questi anticorpi di seconda generazione “andranno sempre somministrati entro 72 ore dall’esordio della malattia”, ha ricordato Palù, sottolineando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) “a disposizione gliche si possono somministrare per via, e in questo caso bisognerà pensare che in molti casi si potràdel paziente, senza dover ricoverarlo e intasare i pronto soccorso o le aree mediche degli ospedali”. Così Giorgio, presidente dell’Aifa, durante l’in Commissione Affari costituzionali del Senato, sul Ddl conversione decreto-legge numero 172 su obblighi vaccinali e rafforzamento certificazioni verdi-19. Questidi seconda generazione “andranno sempre somministrati entro 72 ore dall’esordio della malattia”, ha ricordato, sottolineando ...

