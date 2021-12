Conference League, per i 'bookie' Roma favorita col Cska Sofia (Di martedì 7 dicembre 2021) Cancellare la brutta figura rimediata contro l’Inter sperando anche in buone notizie dall’Ucraina: è questo l’obiettivo giallorosso per Cska Sofia-Roma, ultimo turno di Conference League, in programma giovedì. I ragazzi di Mourinho, per passare da primi del girone, devono sperare che il Bodo/Glimt non faccia risultato pieno contro lo Zorya e allo stesso tempo conquistare i tre punti nella trasferta bulgara, dove secondo i betting analyst di Stanleybet.it partono ampiamente favoriti. Il segno «2» infatti è avanti in quota a 1,38 contro il 6,40 a favore del Cska, ancora a secco di vittorie. L’ipotesi pareggio si gioca invece a 4,60. Secondo i bookie visto la forza dirompente dell’attacco Romanista, il migliore della competizione con 15 gol, dovrebbe ... Leggi su footdata (Di martedì 7 dicembre 2021) Cancellare la brutta figura rimediata contro l’Inter sperando anche in buone notizie dall’Ucraina: è questo l’obiettivo giallorosso per, ultimo turno di, in programma giovedì. I ragazzi di Mourinho, per passare da primi del girone, devono sperare che il Bodo/Glimt non faccia risultato pieno contro lo Zorya e allo stesso tempo conquistare i tre punti nella trasferta bulgara, dove secondo i betting analyst di Stanleybet.it partono ampiamente favoriti. Il segno «2» infatti è avanti in quota a 1,38 contro il 6,40 a favore del, ancora a secco di vittorie. L’ipotesi pareggio si gioca invece a 4,60. Secondo ivisto la forza dirompente dell’attacconista, il migliore della competizione con 15 gol, dovrebbe ...

