Charlie Cox tornerà come Daredevil: la conferma della Marvel (Di martedì 7 dicembre 2021) Daredevil sta per tornare. La notizia è diventata ufficiale e i fan di Charlie Cox sono al settimo cielo sapendo che il loro diavolo preferito sta per fare ritorno nell'universo Marvel. In principio Netflix ha sviluppato la serie TV nel 2015 ed è andata in onda per tre stagioni, fino al 2018. In più, Daredevil … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

