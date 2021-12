Bomboniere | come uscirne vivi e contenti

Leggi su distantimaunite

(Di mercoledì 8 dicembre 2021)da matrimonio uguale un incubo! Almeno per me stanno rappresentando il vero punto su cui mi sono arenata. Se su tutto il resto vado speditaun treno, sulleho le idee a dir poco confuse. Oggi proverò a darmi/darvi qualche suggerimento per sceglieresi deve. Su questo argomento va subito fatta una distinzione doverosa. Ledevono essere belle (e inutili) oppure utili (ma magari esteticamente meno attraenti)? Per onestà vi dirò che non ho ancora fatto la mia scelta, ma di certo mi sono fatta una cultura. Tra cataloghi online, siti specializzati ed incursioni in vari negozi, quantomeno ho capito le tendenze in questo settore. E (forse) sarà più facile prendere una decisione. Belle, ma inutili La maggior parte delle, almeno ...