Babbo Natale in tutù: a Modena scoppia la polemica (Di martedì 7 dicembre 2021) Ha scatenato non poche polemiche l’istallazione natalizia nella piazza centrale di Modena: si tratta di un Babbo Natale in tutù. Enrico Aimi di Forza Italia, centro destra commenta: “È un’icona arcobaleno”. L’autore dell’opera, Lorenzo Lunati, replica alle polemiche: “Danza per liberarsi un po’ dal peso che si è portato sulle spalle per tutto questo tempo”. Babbo Natale modenese al centro della polemica del centro destra È un’immagine ormai consolidata nell’immaginario di chiunque quella della figura iconica di Babbo Natale: lunga barba bianca, tutone rosso e cintura bianca. Un omone tutto di un pezzo che consegna i regali ai bambini durante la notte di Natale. Ma chi ha detto che Babbo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 7 dicembre 2021) Ha scatenato non poche polemiche l’istallazione natalizia nella piazza centrale di: si tratta di unin. Enrico Aimi di Forza Italia, centro destra commenta: “È un’icona arcobaleno”. L’autore dell’opera, Lorenzo Lunati, replica alle polemiche: “Danza per liberarsi un po’ dal peso che si è portato sulle spalle per tutto questo tempo”.modenese al centro delladel centro destra È un’immagine ormai consolidata nell’immaginario di chiunque quella della figura iconica di: lunga barba bianca, tutone rosso e cintura bianca. Un omone tutto di un pezzo che consegna i regali ai bambini durante la notte di. Ma chi ha detto che...

Advertising

AndreaVallascas : I minori privi di green pass per fare valere il loro diritto allo studio dal 6 Dicembre andranno a scuola con la sl… - romeoagresti : #Allegri: “#DeSciglio non è pronto, rientrerà con il Genoa. #McKennie dovrebbe essere roba da poco. #Chiesa sta scr… - AAquiloni : @Salvo805 Nn sono ne tuo fratello e tanto meno tuo amico quindi vedi di rivolgerti in modo educato. E nn è colpa mi… - stepblk : @robypava Caro babbo natale, fuori dalla mia proprietà. - Idonotcombdolls : A qualcuno andrebbe se facessi un thread di consigli di film ideali per il Natale? Di quelli perfetti per questo pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Babbo Natale Abbadia natalizia: domenica apre la Grotta di Babbo Natale Non solo il grande calendario dell'avvento ma anche un nuovo allestimento natalizio ad Abbadia Al museo Setificio Monti apre la Grotta di Babbo Natale ABBADIA - Nella terza edizione del calendario dell'Avvento sulla facciata del Civico Museo Setificio Monti si aggiunge quest'anno una novità: La Grotta di Babbo Natale L'allestimento è ...

"Ke Fai??? Accendiamo", al via gli eventi natalizi a Roccapiemonte Inoltre, ogni fine settimana, prima del 25 dicembre, i bambini avranno l'opportunità di consegnare la propria letterina direttamente a Babbo Natale presso Palazzo Marciani (frazione Casali) che si ...

Vuoi diventare Babbo Natale? A.A.A. Santa Claus cercasi Vanity Fair.it Annullato il mercatino del riuso in via Gramsci Mercoledì 8 dicembre è in programma, nella centralissima via Gramsci di Lamporecchio, un interessante quanto sperimentale connubio tra “Memorabilia” il mercatino del riuso e le botteghe che resteranno ...

Babbo Mogliano. Evento benefico dedicato ai bambini e alla loro capacità di regalare sorrisi News locali di Venezia, notizie Mogliano Veneto, notizie Treviso e provincia News di cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie sempre aggiornate.

Non solo il grande calendario dell'avvento ma anche un nuovo allestimento natalizio ad Abbadia Al museo Setificio Monti apre la Grotta diABBADIA - Nella terza edizione del calendario dell'Avvento sulla facciata del Civico Museo Setificio Monti si aggiunge quest'anno una novità: La Grotta diL'allestimento è ...Inoltre, ogni fine settimana, prima del 25 dicembre, i bambini avranno l'opportunità di consegnare la propria letterina direttamente apresso Palazzo Marciani (frazione Casali) che si ...Mercoledì 8 dicembre è in programma, nella centralissima via Gramsci di Lamporecchio, un interessante quanto sperimentale connubio tra “Memorabilia” il mercatino del riuso e le botteghe che resteranno ...News locali di Venezia, notizie Mogliano Veneto, notizie Treviso e provincia News di cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie sempre aggiornate.