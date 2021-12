Asta di auto classiche Bolaffi sabato 11 dicembre a Torino (Di martedì 7 dicembre 2021) Varia e ricercata la selezione dei lotti protagonisti della prossima vendita di auto classiche di Aste Bolaffi , in programma sabato 11 dicembre 2021 alle ore 11 presso Toolbox a Torino, spazio ... Leggi su motori.quotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) Varia e ricercata la selezione dei lotti protagonisti della prossima vendita didi Aste, in programma112021 alle ore 11 presso Toolbox a, spazio ...

Gli italiani a Art Basel Miami 2021 ...una stanza attraverso cui il pubblico può scoprire i segreti e le evoluzioni di una delle auto più ... con cui Aorist ha lanciato una nuova serie di NFT con relativa asta. Aorist è una piattaforma ...

Asta di auto classiche Bolaffi sabato 11 dicembre a Torino - QN Motori

La Ferrari 512 BBi amata da Jean-Paul Belmondo è in vendita Jean-Paul Belmondo ha lasciato la sua firma sul posacenere lato guida, dettaglio che questa vettura conserva ancora oggi ...

