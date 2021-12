Arrestato Massimo Ferrero | presidente della Sampdoria Ma il club non è coinvolto

(Di martedì 7 dicembre 2021) Ai domiciliari anche la figlia e la nipote, l'accusa è bancarotta e riguarda il fallimento di diverse società create in Calabria dal numero uno blucerchiato. La sua legale: "Trattato come un delinquente, mi risulta abbia avuto anche un malore". Arrivano le dimissioni dalla Samp

"Forza ragazzi, mi fido di voi". Così il presidente dimissionario della Sampdoria Massimo Ferrero

HannoFerrero, detto il "Viperetta", romano di Testaccio. "Hombre sin verguenza y pudor", ... è caduto come un meteoriteFerrero. Quella macchietta per la quale i mass media, ..."Forza ragazzi, mi fido di voi". Così il presidente dimissionario della SampdoriaFerrero,lunedì scorso con l'accusa di bancarotta fraudolenta ed altri reati societari, si é rivolto ai giocatori della squadra blucerchiata in vista dei prossimi impegni di ...Sampdoria Massimo Ferrero, che è stato arrestato dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un'inchiesta della procura di Paola per reati societari e bancarotta. Ferrero è stato trasferito in carcere men ...Nel corso della notte sulla strada statale 107 'Silana Crotonese' si è reso necessario procedere a una chiusura tecnica tra Spezzano della Sila e Silvana Mansio ...