Alessia Marcuzzi | dramma per la conduttrice | ecco perché non la vedremo più in tv “E’ successa una cosa brutta ”

Leggi su howtodofor

(Di martedì 7 dicembre 2021)ha svelato ai suoi follower come passa il suo tempo da quando è lontana dal mondo del piccolo schermo. L’ultima stagione televisiva è giunta la notizia che nessuno si aspettava: la show girl interrompeva infatti il suo contratto con la Mediaset. Negli ultimi anni l’abbiamo vista comedi Le Iene e di Temptation Island nella sua versione Vip. Ma la presentatrice ha deciso di prendersi una pausa e di riprendere il suo posto solo quando avesse trovato l’incarico giusto. Così, adesso sono in molti ad immaginarla a casa nel dolce far niente e si chiedono se lei ne sia felice. Dopo tanti anni di carriera restare senza lavoro deve essere dura. La noia e la quotidianità intervengono ben presto a farti desiderare un nuovo lavoro. Ma quello che non tutti sanno è che...