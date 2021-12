"Volevo tirare lì...", "Ma vai a c...": il siparietto Cuadrado-Sirigu (Di lunedì 6 dicembre 2021) Cuadrado e Sirigu si sono incrociati nel tunnel degli spogliatoi dello Stadium e hanno iniziato a discutere simpaticamente in merito al gol siglato dal colombiano direttamente da calcio d'angolo Leggi su ilgiornale (Di lunedì 6 dicembre 2021)si sono incrociati nel tunnel degli spogliatoi dello Stadium e hanno iniziato a discutere simpaticamente in merito al gol siglato dal colombiano direttamente da calcio d'angolo

JuvMania : ??? #Cuadrado: 'Il gol? Avevamo provato i calci d'angolo. Io volevo fare come ci aveva chiesto il mister, e cioè tir… - irenegiolitti : @LaMerlettaia Ecco, era tutto quello che volevo dire, senza dover tirare fuori sempre una storia senza fine sui giovani che non capiscono. - cantfindagudone : non mi volevo truccare poi però ho iniziato a tirare una linea di eyeliner con l'ombretto viola ed ora sono super w… - ToxicClubber : @crypto_gateway L ho visto prima su skytg 24 e volevo tirare cose contro la TV...manco la dignità di dire che c è u… - _SDeJong_ : @luca_taz @Zoroback_023 @_IlBoris @footballmilan Ahah. Volevo tirare una ??nella discussione -