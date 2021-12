Virus | Guido Rasi | Aumentano i casi gravi tra i bimbi Vacciniamoli Gli effetti long Covid sono sconosciuti

Advertising

Open_gol : L’ex direttore dell’Ema: «Non sappiamo quali effetti lascerà il virus. È lui a essere sperimentale, non il vaccino» - rassegnally : #Vaccini ai bambini, dibattito sempre più caldo. Guido #Rasi, consulente di #Figliuolo, a @lastampa: #Covid_19 più… - MarilenaMicelli : RT @SkyTG24: Guido Rasi, consigliere del generale Figliuolo riporta il pensiero dei pediatri italiani: “Nei più piccoli può durare a lungo… - LowRabby : RT @SkyTG24: Guido Rasi, consigliere del generale Figliuolo riporta il pensiero dei pediatri italiani: “Nei più piccoli può durare a lungo… - valentinadigrav : RT @SkyTG24: Guido Rasi, consigliere del generale Figliuolo riporta il pensiero dei pediatri italiani: “Nei più piccoli può durare a lungo… -

Ultime Notizie dalla rete : Virus Guido

Un passo importante sottolineaRasi, ex direttore dell'Ema e consulente di Figliuolo, che ... Un rischio "perché ilè sperimentale non il vaccino", avverte Rasi. Tra i non vaccinati, ovvero ...A Mezz'ora in più su Rai3 il consulente scientifico del commissario Figliuolo,Rasi, ha sottolineato che si stanno vedendo crescere nei reparti 'forme di Covid severo nei ... E' ilche è ...L'ex direttore dell'Ema: "È il virus ad essere sperimentale non il vaccino. E' necessario restituire centralità alla scienza" ...Nei più piccoli può durare a lungo come il long covid negli adulti e quello è il pericolo più grosso perchè il virus è sperimentale, non il vaccino''. Mentre la campagna di immunizzazione per i vaccin ...