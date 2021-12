Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2021 ore 11:30 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Viabilità DEL 6 DICEMBRE 2021 ORE 11.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO, CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO. CODE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI SEMPRE IN ENTRATA A Roma. SULLA CASILINA SI RALLENTA IN DIREZIONE Roma TRA LAGHETTO E IL RACCORDO. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA LENTA Roma FIRENZE TRAFFICO RALLENTATO CAUSA GUASTO AI SISTEMI DI GESTIONE DELLA CIRCOLazioNE. IN CORSO INTERVENTO DEI TECNICI. RALLENTAMENTI FINO A 20 MINUTI DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 6 dicembre 2021)DEL 6 DICEMBREORE 11.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO, CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO. CODE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI SEMPRE IN ENTRATA A. SULLA CASILINA SI RALLENTA IN DIREZIONETRA LAGHETTO E IL RACCORDO. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA LENTAFIRENZE TRAFFICO RALLENTATO CAUSA GUASTO AI SISTEMI DI GESTIONE DELLA CIRCONE. IN CORSO INTERVENTO DEI TECNICI. RALLENTAMENTI FINO A 20 MINUTI DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma "La partita e il rientro da scuola, i nostri bimbi prigionieri nei bus: il Comune ci deve spiegazioni" ... bloccati per il traffico conseguente la partita Bologna - Roma del 1° dicembre, e consegnati alle ... e non semplici scuse", e soprattutto fatti: un piano di viabilità alternativa in caso di eventi ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06 - 12 - 2021 ore 09:45 VIABILITÀ DEL 6 DICEMBRE 2021 ORE 9.35 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ... TRAFFICO BLOCCATO IN COMPLANARE PER MANIFESTAZIONE IN CORSO ALTEZZA DIRAMAZIONE ROMA NORD CON CODE DA ...

