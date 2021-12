Torino | Vojvoda | «In partite come questa bisogna essere soldati»

Advertising

Toro_News : ??? | PREPARTITA Le dichiarazioni di #Vojvoda ai microfoni di #DAZN #CagliariTorino #SerieATIM #ToroNews - SSportNetwork : Cagliari: Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni: Bellanova, Nandez, Marin, Grassi, Dalbert; Joao Pedro, Keita Torino… - Guardalinee : Cagliari XI: 3-5-2 Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Nandez, Marin, Grassi, Dalbert; Joao Pedro, Kei… - bahisanalizcom : Cagliari'nin 11'i: Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Nandez, Marin, Grassi, Dalbert; Joao Pedro, Kei… - vendesiverdi : RT @ToroGoal: MATCHDAY ?? Trasferta complicata per il #Torino di Juric che vola a Cagliari dall’ex Walter Mazzarri. Probabile formazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Vojvoda

: Milinkovic, Zima, Bremer, Buongiorno;, Lukic, Pobega, Aina; Brekalo, Pjaca, Sanabria. All. Juric. Arbitro: Massimo di Termoli. In tv: Dazn e Sky Sport Live Empoli - Udinese 3 - 1, ...All.: Mazzarri(3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic; Zima, Bremer, Buongiorno;, Lukic, Pobega, Ola Aina; Brekalo, Pjaca; Sanabria. All.: JuricPRIMO TEMPO 16' Palla in area per Bremer che di testa colpisce male, palla alta. 15' Pjaca in area per Pobega che nello scontro con Grassi, che ha la peggio, conquista un tiro ...Diretta Cagliari Torino: streaming video tv, risultato live partita, orario, quote, formazioni e ultime notizie nella sedicesima giornata di Serie A.