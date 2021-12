Tim, nominati gli advisor per Kkr: sono Goldman Sachs e LionTree (Di martedì 7 dicembre 2021) Gli advisor finanziari che aiuteranno Tim a valutare l'offerta di Kkr sono Goldman Sachs e LionTree. Li ha designati il Comitato di consiglieri indipendenti guidato dal presidente Salvatore Rossi. In ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 7 dicembre 2021) Glifinanziari che aiuteranno Tim a valutare l'offerta di Kkr. Li ha designati il Comitato di consiglieri indipendenti guidato dal presidente Salvatore Rossi. In ...

Advertising

davegiramondo : RT @Mondo3: +++ ULTIM'ORA +++ #TIM: NOMINATI GLI ADVISOR PER L’ESAME DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE NON VINCOLANTE DI KKR - lamescolanza : TIM, nominati gli advisor per l'esame della manifestazione di interessa non vincolante per KKR… - Mondo3 : +++ ULTIM'ORA +++ #TIM: NOMINATI GLI ADVISOR PER L’ESAME DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE NON VINCOLANTE DI KKR -