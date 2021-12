The Tourist: esce la miniserie tv d'azione con Jaime Dornan in streaming su HBO Max (Di lunedì 6 dicembre 2021) Un giovane irlandese si ritrova disperso nel deserto e senza memoria mentre alcuni criminali tentano di farlo fuori. Jaime Dornan, conosciuto per aver interpretato il protagonista del film «50 sfumature di grigio» e noto per altri ruoli come in The Fall e C'era una volta, torna in una nuova serie tv adrenalinica, The Tourist. Lo show è stato distribuito da HBO Max e prodotto da BBC One e la casa di produzione austrialiana Stan. Nell'attesa della sua uscita ufficiale su BBC, in rete è stato diffuso il trailer ufficiale della nuova miniserie tv. Di che cosa parlerà The Tourist? Ecco la trama della serie tv con Jaime Dornan The Tourist, come summenzionato, vede protagonista Jaime Dornan in un thriller ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 6 dicembre 2021) Un giovane irlandese si ritrova disperso nel deserto e senza memoria mentre alcuni criminali tentano di farlo fuori., conosciuto per aver interpretato il protagonista del film «50 sfumature di grigio» e noto per altri ruoli come in The Fall e C'era una volta, torna in una nuova serie tv adrenalinica, The. Lo show è stato distribuito da HBO Max e prodotto da BBC One e la casa di produzione austrialiana Stan. Nell'attesa della sua uscita ufficiale su BBC, in rete è stato diffuso il trailer ufficiale della nuovatv. Di che cosa parlerà The? Ecco la trama della serie tv conThe, come summenzionato, vede protagonistain un thriller ...

