Suppletive: Rosato, “Dal Pd operazione “balia” per salvare Conte” (Di lunedì 6 dicembre 2021) ROMA – “Non vorrei che alle Suppletive a Roma il Pd avesse in mente l’ennesima puntata dell’operazione “balia” a salvataggio di Conte…’. Lo scrive sul suo account Twitter il presidente di Italia Viva Ettore Rosato (foto). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 6 dicembre 2021) ROMA – “Non vorrei che allea Roma il Pd avesse in mente l’ennesima puntata dell’” a salvataggio di…’. Lo scrive sul suo account Twitter il presidente di Italia Viva Ettore(foto). L'articolo L'Opinionista.

