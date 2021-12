Super green pass, prima multa a Roma: “Mi sarei vaccinato tra tre giorni” (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Non ho il green pass perché devo ancora vaccinarmi: lo giuro, lo faccio tra tre giorni in Romania”. Si è giustificato così un cittadino romeno di cinquant’anni quando i vigili urbani gli hanno chiesto di esibire il passaporto vaccinale dopo essere sceso dall’autobus. L’episodio è accaduto a Roma, a piazzale Flaminio. L’uomo, giunto a Roma L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Non ho ilperché devo ancora vaccinarmi: lo giuro, lo faccio tra treinnia”. Si è giustificato così un cittadino romeno di cinquant’anni quando i vigili urbani gli hanno chiesto di esibire ilaporto vaccinale dopo essere sceso dall’autobus. L’episodio è accaduto a, a piazzale Flaminio. L’uomo, giunto aL'articolo proviene da Inews.it.

