Striscia la notizia: tornano le veline Giulia e Talisa (Di lunedì 6 dicembre 2021) Dopo essere state messe in quarantena fiduciaria Giulia Pelegatti e Talisa Ravagnani stanno per tronare a Striscia la notizia. Come stanno oggi le due veline? E perché erano state "allontanate" dal programma di Antonio Ricci? In queste periodo a Striscia la notizia il posto delle veline è stato occupato da Shaila e Mikaela, storici volti del programma che sono state richiamate d'urgenza da qualche tempo. Il motivo del loro ritorno nel programma di Antonio Ricci è legato a Giulia Pelegatti e a Talisa Ravagnani, che dopo 4 anni hanno ufficialmente preso il posto della Gatta e della Neaze Silva. Le due, entrambe ex ballerine di Amici, avevano infatti dovuto abbandonare il programma qualche tempo fa, per trascorrere un ...

