Stati Uniti e Cina, si accende la corsa sulle vendite militari. Il report Sipri (Di lunedì 6 dicembre 2021) La pandemia non ha arrestato il confronto a tutto tondo tra Stati Uniti e Cina. Ove possibile, lo ha accelerato ulteriormente, come sul mercato globale delle armi. È quanto emerge dagli ultimi dati pubblicati dall’autorevole Stockholm international peace research institute (Sipri), che prende in considerazione le vendite nel settore difesa dei primi cento produttori al mondo. Mostra un confronto tra i campioni americani e i colossi del Dragone, che crescono a ritmi sostenuti in una fusione civile-militari diretta da Pechino. Nel complesso le vendite militari della Top 100 sono valse 531 miliardi di dollari nel 2020. L’aumento su base annuale è dell’1,3%, il più contenuto degli ultimi anni, che hanno visto comunque una crescita costante dal ... Leggi su formiche (Di lunedì 6 dicembre 2021) La pandemia non ha arrestato il confronto a tutto tondo tra. Ove possibile, lo ha accelerato ulteriormente, come sul mercato globale delle armi. È quanto emerge dagli ultimi dati pubblicati dall’autorevole Stockholm international peace research institute (), che prende in considerazione lenel settore difesa dei primi cento produttori al mondo. Mostra un confronto tra i campioni americani e i colossi del Dragone, che crescono a ritmi sostenuti in una fusione civile-diretta da Pechino. Nel complesso ledella Top 100 sono valse 531 miliardi di dollari nel 2020. L’aumento su base annuale è dell’1,3%, il più contenuto degli ultimi anni, che hanno visto comunque una crescita costante dal ...

