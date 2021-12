Serie A, ‘Report’ lancia un servizio sulle plusvalenze: Juventus e altre società nel mirino (Di lunedì 6 dicembre 2021) La trasmissione ‘Report’ pubblicherà un servizio inerente al caso plusvalenze in Serie A. Durante la prima serata di lunedì 6 dicembre, il programma di punta di Rai Tre mostrerà i risvolti delle proprie indagini in merito alle intercettazioni recentemente divulgate e riguardanti la Juventus; non solo i bianconeri per quanto concerne la questione finanziaria in ballo, ma anche altre società storiche come il Genoa e la Sampdoria coinvolte. Focus anche su Roma, Napoli e Atalanta, così che possa emergere una prospettiva generale della situazione. Attesa degli appassionati per la fruizione del servizio di riferimento, con i ricavi delle plusvalenze sotto torchio; non solo ‘Report’, ma anche la Giustizia Sportiva ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 dicembre 2021) La trasmissionepubblicherà uninerente al casoinA. Durante la prima serata di lunedì 6 dicembre, il programma di punta di Rai Tre mostrerà i risvolti delle proprie indagini in merito alle intercettazioni recentemente divulgate e riguardanti la; non solo i bianconeri per quanto concerne la questione finanziaria in ballo, ma anchestoriche come il Genoa e la Sampdoria coinvolte. Focus anche su Roma, Napoli e Atalanta, così che possa emergere una prospettiva generale della situazione. Attesa degli appassionati per la fruizione deldi riferimento, con i ricavi dellesotto torchio; non solo, ma anche la Giustizia Sportiva ...

