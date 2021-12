Sara Manfuso choc a Storie Italiane | «Abusata a 17 anni nell’androne di un palazzo»

Leggi su blog.libero

(Di lunedì 6 dicembre 2021), ex modella e compagna dell’esponente del Pd, Andrea Romano, ha raccontato agli abusi subiti quando era ragazzina al rientro da scuola: «La mia ferita non è mai diventata cicatrice. Avevo 17, ero in pieno giorno, uscivo da una mensa, ero ora di pranzo, stavo tornando a casa. Vicino al portone trovo un uomo con un berretto e un occhiale da sole, e perchè questi dettagli sono utili, quello è un uomo che mi ha praticato violenza ed era forse una violenza premeditata, sapeva i miei orari, le mie abitudini, e mi aspettava». «Vado per entrare nel– ha raccontato – ero 17enne ero “grande” ormai, lui mi segue e perchè non farlo entrare? Poteva andare a casa di qualcuno. Entra, prima gradini, ricordo tutto come se fosse ieri, vado verso l’ascensore, mi ...