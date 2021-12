Sanremo 2022, Pago escluso lancia una frecciatina ad Amadeus (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sanremo 2022, Pago è stato escluso dalla lista dei big che si esibiranno nella prossima edizione del Festival e dal suo profilo Instagram ha lanciato una frecciatina al direttore artistico Amadeus Tra i no a Sanremo 2022 spunta anche il cantante Pago che sui social si è sfogato per la mancata partecipazione alla kermesse che andrà in onda la prima settimana di febbraio e ha lanciato una frecciatina al direttore artistico del Festival di Sanremo 2022, Amadeus. Lo sfogo del cantautore arriva dopo le parole di un fan, che gli ha scritto: “non essere triste per Sanremo… si chiude una porta e si apre un portone…”. Da qui ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 6 dicembre 2021)è statodalla lista dei big che si esibiranno nella prossima edizione del Festival e dal suo profilo Instagram hato unaal direttore artisticoTra i no aspunta anche il cantanteche sui social si è sfogato per la mancata partecipazione alla kermesse che andrà in onda la prima settimana di febbraio e hato unaal direttore artistico del Festival di. Lo sfogo del cantautore arriva dopo le parole di un fan, che gli ha scritto: “non essere triste per… si chiude una porta e si apre un portone…”. Da qui ...

