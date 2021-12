Real Madrid-Inter | i convocati di Carlo Ancelotti | Benzema out per infortunio

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Il, dopo il successo in campionato con laSociedad, è pronto a tornare in campo contro l’nel match valevole per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League 2021/2022. Il tecnico dei Blancos,, alla vigilia della sfida, ha diramato la lista dei 23tra i quali non figura l’infortunato Karim. Ecco l’elenco completo: Portieri: Courtois, Lunin, Toni Fuidias; Difensori: Carvajal, Militao, Alaba, Vallejo, Nacho, Marcelo, Mendy; Centrocampisti: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Lucas Vazquez, Isco, Camavinga; Attaccanti: Hazard, Asensio, Jovic, Vinicius, Rodrygo, Mariano. SportFace.

Real Madrid e Inter affrontano domani al Bernabeu. Entrambe già qualificate, ma l'Inter con una vittoria passerebbe al primo posto. Impresa non facile, ma possibile: fra l'1 spagnolo, dato su Snai a ...Ancelotti dovrà fare a meno del bomber francese, che sarà out a causa di un problema muscolare riscontrato nell'ultimo match di Liga ...Il Real Madrid ha convocato 23 giocatori per la sfida di domani sera contro l'Inter in Champions League, gara valida per il primato del girone. IN caso di vittoria i padroni di casa legittimerebbero i ...