Ragazze violentate sul treno a Varese, due arresti: sono un italiano e un marocchino (Di lunedì 6 dicembre 2021) Varese, 6 dic — sono un marocchino di trent’anni e un italiano di 20 i due fermati dalla procura di Varese per lo stupro e la tentata violenza sessuale ai danni di due Ragazze a bordo di un treno della tratta Milano-Varese e nella sala d’attesa della stazione di Venegono Inferiore. A incastrare i due sono state le immagini delle telecamere installate in stazione e gli identikit forniti dalle vittime. Le aggressioni sono avvenute venerdì 3 dicembre intorno alle 22, quando le due Ragazze stavano rientrando da una giornata passata nel capoluogo lombardo. Leggi anche: Lei respinge le avance, il marocchino l’ammazza a coltellate: orrore a Torino Secondo le ricostruzioni della Procura di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 6 dicembre 2021), 6 dic —undi trent’anni e undi 20 i due fermati dalla procura diper lo stupro e la tentata violenza sessuale ai danni di duea bordo di undella tratta Milano-e nella sala d’attesa della stazione di Venegono Inferiore. A incastrare i duestate le immagini delle telecamere installate in stazione e gli identikit forniti dalle vittime. Le aggressioniavvenute venerdì 3 dicembre intorno alle 22, quando le duestavano rientrando da una giornata passata nel capoluogo lombardo. Leggi anche: Lei respinge le avance, ill’ammazza a coltellate: orrore a Torino Secondo le ricostruzioni della Procura di ...

