ROMA (ITALPRESS) – "I giornali raccontano di grandi discussioni sulle manovre politiche in vista dell'elezione del Presidente della Repubblica. In realtà è tutto un grande "Bla Bla Bla" che copre la vera realtà: il capo dello Stato sarà eletto con la maggioranza più ampia possibile, non con due voti di scarto. E per questo vi invito a non dedicare troppa attenzione alle chiacchiere da bar: il Quirinale è una cosa seria e l'elezione si deciderà a gennaio in Parlamento, non a dicembre sui giornali. Pensate all'elezione di Mattarella: fino al giorno prima se l'aspettavano in pochi davvero, no?". Lo scrive il leader di Italia Viva Matteo Renzi nella sua e-News.(ITALPRESS).

CarloCalenda : Quirinale. Berlusconi ci crede. Lega/FDI fanno finta di crederci. Renzi prepara mossa del pedone in qualsiasi direz… - CarloCalenda : Ho omesso, per lapsus forse freudiano, Renzi. Ma ovviamente all’appello manca anche lui. Sbrighiamoci oppure ci tro… - marcuspascal1 : RT @Alberto59032372: Se Renzi riuscisse nel suo intento di voler Berlusconi al Quirinale, saremmo il primo Stato in Europa con un president… - Mattia_Lz : RT @lucianoghelfi: Il senatore umbro Leonardo #Grimani lascia #Italiaviva: persa la spinta riformista, la scelta per il #Quirinale non deve… - ItaliaNotizie24 : Quirinale, Renzi “Si decide in Parlamento, non sui giornali” -