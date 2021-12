Advertising

FirenzePost : Pnrr istruzione: Toccafondi (Iv) chiede a regione e governo un utilizzo efficace dei fondi (200 milioni di euro) - TonusAldo : RT @LegaCamera: “Il ministero dell’Istruzione sta facendo partire i bandi che assegnano i primi fondi del Pnrr: cinque miliardi che gli ent… - Elena75000176 : RT @GToccafondi: Più di 200 mln: queste sono prime risorse che la Toscana riceverà dal Pnrr per istruzione. Cifra mai vista prima!Adesso re… - RaffaelePizzati : RT @GToccafondi: Più di 200 mln: queste sono prime risorse che la Toscana riceverà dal Pnrr per istruzione. Cifra mai vista prima!Adesso re… - tassarottis : RT @MIsocialTW: Da oggi online il sito #PNRRISTRUZIONE: un portale unico che consentirà al mondo scuola, agli stakeholder, agli Enti Locali… -

Ultime Notizie dalla rete : Pnrr istruzione

...negli ambiti della transizione energetica ed ecologica richiesti dagli investimenti del, Piano ... cofinanziati con risorse del Fondo sociale europeo, del ministero dell', dell'università ...Così in un post su Facebook il sottosegretario all', Rossano Sasso , esponente della Lega. Molti tra loro lamentano la mancanza di investimenti, ignorando i bandi delper 5 miliardi di ...La Toscana riceverà in totale più di 200 milioni di euro. Adesso queste risorse devono essere spese presto e bene, molto bene, perché riguardano bambini e ragazzi» così Gabriele Toccafondi, deputato f ...A Nule la presentazione del documento di Provincia, sindaci e parti sociali «Gli investimenti per il nostro territorio devono essere decisi dal basso» ...