Per tutti arrivano i messaggi WhatsApp effimeri, 3 soluzioni per farli scomparire (Di lunedì 6 dicembre 2021) L'annuncio è giunto direttamente da Mark Zuckerberg per la distribuzione definitiva dei messaggi WhatsApp effimeri, globalmente. Il fondatore del social Facebook e proprietario pure dell'applicazione di messaggistica, ha annunciato in un post dal suo profilo che la distribuzione della novità sta avvenendo proprio oggi 6 dicembre e procederà probabilmente per un po'. Cosa sono i messaggi effimeri I messaggi WhatsApp effimeri sono apparsi da mesi nelle versioni beta dell'applicazione. Solo ad inizio novembre, la loro implementazione sembrava ormai essere dietro l'angolo per il superamento di una lunga fase di test. Ora, in questa primissima parte di dicembre, possiamo confermare proprio l'arrivo della funzione sia per dispositivi ...

