Morto Rene Hofer | il pilota di motocross travolto da una valanga mentre stava sciando fuoripista a 2400 metri di quota | aveva 19 anni

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Lutto nel mondo del. Èa 19ilaustriaco, della scuderia KTM. Il giovane è statoe ucciso da unadi nevecon alcuni amici, a, nel distretto di Lungau in Austria. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di sabato 4 dicembre:facendo un’escursione con gli amici quando si è staccata la. In otto sono rimasti sepolti da un fronte di oltre 4di neve e tre persone non ce l’hanno fatta: due sono state trovate già morte, una è deceduta dopo il ...

ieri travolto da una valanga nel distretto di Lungau, in Austria, la sua nazione. Che oggi lo piange, a pari di tutti gli amanti dello sport. Quello vero. Fatto di talento e ...Luigi Reitani èil 31 ottobre, vittima di quel che non voglio nominare. Era uno dei non molti accademici capaci di sciogliere la filologia più accurata in narrazione saggistica. Esempio ...Rene Hofer si trovava in montagna insieme ai suoi amici, quando una valanga li ha sorpresi e travolti. Oltre a lui altre due vittime ...Rene era un ragazzo coraggioso. Aveva 19 anni e il suo mestiere era sfidare correre in moto. Non con l'incoscienza del giovane spericolato, ma con la preparazione dell'atleta scrupoloso. Poi, ovvio, c ...