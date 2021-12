Modi a Putin, cooperazione nella difesa si rafforza (Di lunedì 6 dicembre 2021) L'India e la Russia continueranno a rafforzare i settori della difesa e della cooperazione spaziale. Lo ha detto il primo ministro indiano Narendra Modi nell'apertura dell'incontro con Vladimir Putin. ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 dicembre 2021) L'India e la Russia continueranno are i settori dellae dellaspaziale. Lo ha detto il primo ministro indiano Narendranell'apertura dell'incontro con Vladimir. ...

Advertising

gironi_camilla : ???????? #Putin è in #India per incontrare #Modi. Qui sotto un mio articolo di qualche mese fa sui legami bilaterali in… - MRMRSC6 : RT @OsservatorioRus: ???????? Oggi, il presidente russo Vladimir #Putin si è recato in #India, dove incontrerà il Primo ministro Narendra #Modi… - AngeFrange : RT @OsservatorioRus: ???????? Oggi, il presidente russo Vladimir #Putin si è recato in #India, dove incontrerà il Primo ministro Narendra #Modi… - OsservatorioRus : ???????? Oggi, il presidente russo Vladimir #Putin si è recato in #India, dove incontrerà il Primo ministro Narendra… - Silvergio2377 : RT @bassarelli: ???????? “Vertice tra Putin e il Primo Ministro indiano Modi in corso. Verrà annunciato un accordo di collaborazione militare t… -

Ultime Notizie dalla rete : Modi Putin Modi a Putin, cooperazione nella difesa si rafforza - Asia ANSA Nuova Europa Modi a Putin, cooperazione nella difesa si rafforza L'India e la Russia continueranno a rafforzare i settori della difesa e della cooperazione spaziale. Lo ha detto il primo ministro indiano Narendra Modi nell'apertura dell'incontro con Vladimir Putin.

Iran e Russia mostrano di non prendere sul serio Biden Da Teheran fanno i duri sul nucleare a Vienna. La Cina compra il loro petrolio, nonostante le sanzioni. Putin ammassa truppe al confine con l’Ucraina. Visto il presidente all’opera in Afghanistan, ora ...

L'India e la Russia continueranno a rafforzare i settori della difesa e della cooperazione spaziale. Lo ha detto il primo ministro indiano Narendra Modi nell'apertura dell'incontro con Vladimir Putin.Da Teheran fanno i duri sul nucleare a Vienna. La Cina compra il loro petrolio, nonostante le sanzioni. Putin ammassa truppe al confine con l’Ucraina. Visto il presidente all’opera in Afghanistan, ora ...