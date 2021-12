Mercato Sassuolo | sì alla cessione del top player | affare da circa 35 milioni

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Ildeldi gennaio potrebbe partire con ladi un top. Il club neroverde valuterà il da farsi nel corso delle prossime settimane: possibileda40Ilvaluterà attentamente le possibili offerte per Boga in vista della sessione di calciodi gennaio. L’esterno offensivo francese piace particolarmente Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

sportli26181512 : Parma, duello di mercato con il Monza per un difensore: Il difensore del Sassuolo Edoardo Goldaniga è finito sul ta… - infoitsport : Mercato Shakhtar Boga, anche gli ucraini sull’ala del Sassuolo - SylvieManet : @Francesc_hell Secondo me si vedranno mosse di mercato da parte di queste squadre. Tipo la juve ha bisogno di un'al… - Francesc_hell : @SylvieManet fare un nome adesso è davvero difficile. Sassuolo fin qui bravo a sfruttare il calendario ma contro Ro… - STOCALCIO1 : ???? Daniele #Pradè, ds della #Fiorentina, ha parlato a Sky prima del match contro il #Bologna: 'Manca tempo prima di… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Sassuolo

SerieANews

Ascolta 'Fiorentina scatenata sul: Ikoné bloccato, attesa per Berardi. Pronti altri due ... Commisso attende una risposta dalrispetto all'ultima offerta presentata: base fissa intorno ...Già in passato le due società furono al centro di operazioni dipoi andate a buon fine, ma ... un po' come fatto da Locatelli che prima di approdare alla Juve è passato per il. Di ...Su Goldaniga, attualmente infortunato, c'è da tempo anche il Monza. Il giocatore, che ha vestito in carriera le maglie di Pizzighettone, Pisa, Perugia, Palermo, Sassuolo, Frosinone e Genoa, dovrà deci ...Infatti, la società nerazzurra sta lavorando sul fronte mercato per puntellare la rosa ... si è conquistato uno spazio importante nel Sassuolo; sul centrocampista italiano ci sarebbe l'interesse ...