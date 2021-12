Malore durante la gara, Atleta di 24 anni muore il giorno del suo compleanno (Di lunedì 6 dicembre 2021) Un Atleta di 24 anni, originario di Gardone Valtrompia, è morto mentre correva all’Uno di Monticelli, manifestazione di trail running in notturna sulle colline della Franciacorta a Monticelli Brusati. Il giovane ha accusato un Malore quando era circa al 20esimo km della gara e si è accasciato al suolo. Alcuni altri atleti che stavano partecipando… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 6 dicembre 2021) Undi 24, originario di Gardone Valtrompia, è morto mentre correva all’Uno di Monticelli, manifestazione di trail running in notturna sulle colline della Franciacorta a Monticelli Brusati. Il giovane ha accusato unquando era circa al 20esimo km dellae si è accasciato al suolo. Alcuni altri atleti che stavano partecipando… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.

