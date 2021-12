Liverpool, Salah sul futuro: 'Felice dell'interesse del Barcellona' (Di lunedì 6 dicembre 2021) Mohamed Salah , in un'intervista concessa a MBC Masr Tv, programma televisivo egiziano, ha parlato della sua situazione attuale al Liverpool e del suo futuro. Finora l'attaccante ha messo a segno 19 ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 6 dicembre 2021) Mohamed, in un'intervista concessa a MBC Masr Tv, programma televisivo egiziano, ha parlatoa sua situazione attuale ale del suo. Finora l'attaccante ha messo a segno 19 ...

Advertising

sportli26181512 : #Liverpool, #Salah sul futuro: 'Felice dell'interesse del #Barcellona': L'attaccante dei Reds, in un'intervista per… - Luxgraph : Liverpool, Salah: 'Il mio futuro? L'interesse del Barcellona fa piacere' - junews24com : Dybala, indiscrezione dall'Inghilterra: il Liverpool tenta l'assalto - - ale_taia : RT @DavidBasco86: quandi leggi turnover Liverpool ma poi pensi a Salah vs Romagnoli - DavidBasco86 : quandi leggi turnover Liverpool ma poi pensi a Salah vs Romagnoli -