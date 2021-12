L' Italietta s' è desta

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 6 dicembre 2021) L’annuncio arriva in tarda serata, al volgere di una giornata che era stata tutto sommato più che positiva per il Governo Draghi, culminata nel plauso del Fondo Monetario Internazionale per il suo operato e nell’invito a continuare nel processo di riforme avviato. La Cgil e la Uil hanno proclamato lo sciopero generale sulla manovra finanziaria, l’extrema ratio nel ventaglio di forme di protesta dei rappresentanti dei lavoratori. Un annuncio che rompe l’incanto che negli ultimi giorni sembrava aver avvolto l’operato dell’esecutivo guidato dall’ex presidente della Bce. “Go, Italy, go”, è stato l’incoraggiamento arrivato in mattinata dalla presidente dell’Fmi Kristalina Georgieva, e che ha seguito di poche ore la promozione arrivata dall’agenzia di rating Fitch, la più inflessibile fra le agenzie, che non alzava il suo ‘voto’ sull’Italia dal 2002. Fuori dai confini italiani, insomma, gli ...