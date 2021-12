L’incontro strategico tra Putin e Modi con gli occhi di Biden addosso

Leggi su formiche

(Di lunedì 6 dicembre 2021)tra il presidente russo, Vladimir, e il primo ministro indiano, Nerendra, è cruciale sia per l’importanza dei due attori in campo che per le tempistiche. Se infatti Russia e India sono due potenze (quest’ultima certamente più futuribile della prima), i due leader si vedono alla vigilia del vertice in videoconferenza trae l’americano Joecostruito attorno alle tensioni al confine ucraino. E i temi si intrecciano, dal commercio alle commesse militari, dalla sfida tecnologica al generale peso politico dei tre Paesi coinvolti. Con gli americani che hanno individuato l’enorme sfera geopolitica dell’Indo Pacifico anche per ampliare all’India il macro-progetto di contenimento cinese, e i russi che percepiscono l’esigenza di un affaccio più diretto in quella regione di mondo ...