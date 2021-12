Infortuni Napoli | recuperano Insigne e Fabian Ruiz per il Leicster

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 6 dicembre 2021) L’edizione di oggi, lunedì 6 dicembre, del quotidiano sportivo ‘Il Mattino’ ha rivelato le condizioni ed i tempi di recupero di tre giocatori cardine del gioco del, ossia: capitan Lorenzoe Anguissa. Pare siano trapelate buone notizie, in quanto lo scugnizzo di Frattamaggiore, lo spagnolo ed il camerunense sono pronti a scendere di nuovo in campo già nei prossimi giorni. Il centrocampista ex Betis e il numero 24 sono convocabili già per l’importante match di giovedì 9 dicembre alle ore 18.45 al Maradona contro il Leicester City, ultima sfida della fase e gironi di Europa League. Per quanto riguarda il centrocampista ex Fulham, invece, potrà essere schierato in campo già nel match di campionato contro l’Empoli, in programma sempre al Maradona domenica 12 dicembre alle ore 18.00. Sempre ...