In vigore da oggi il Super Green Pass. Dal Governo un vademecum delle attività consentite fino al 15 gennaio. C'è già un multato a Roma (Di lunedì 6 dicembre 2021) Scatta da oggi, in tutta Italia, l'obbligo del Super Green Pass. Il certificato verde "rafforzato" – ottenibile solo con vaccinazione o avvenuta guarigione (leggi l'articolo) – resterà in vigore fino al 15 gennaio. Il Governo ha pubblicato la tabella delle attività consentite senza Green Pass, con il Green Pass "base" e con quello "rafforzato" (qui il focus). Nelle ore che hanno preceduto l'entrata in vigore delle nuove misure anti-Covid si è registrato, come prevedibile, un nuovo record di Green Pass scaricati: 1.310.001 in 24 ore tra quelli "base" e "rafforzati".

Adnkronos : Entra in vigore oggi il Super #greenpass: regole e Faq per bar, ristoranti e palestre. #covid - sscnapoli : ?? Matteo Politano è risultato negativo al Covid-19. Il calciatore nella giornata di oggi effettuerà gli esami previ… - FrancescaCose : RT @TgLa7: #supergreenpass in vigore da oggi #6dicembre. Nulla cambia per chi si reca al lavoro o usa mezzi pubblici, treni e aerei, per lo… - LaNotiziaTweet : In vigore da oggi il #SuperGreenPass. Dal Governo un vademecum delle attività consentite fino al 15 gennaio. C’è gi… - msn_italia : Green pass: dal bus al bar, le regole in vigore da oggi -