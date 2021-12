Il Paradiso delle Signore | trama 6 dicembre | un duro confronto

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Une complicatoinaugurerà la nuova settimana di programmazione de Il, come rivela ladi oggi, lunedì 6. Abbiamo lasciato Salvatore talmente furioso per aver scoperto, attraverso il racconto di Tina, che tra Armando e Agnese c'è un legame molto profondo da decidere di andare via di casa. La sarta sarà disperata per l'improvvisa e drastica decisione del figlio, mentre il capo magazziniere, constatando lo stato d'animo della donna, deciderà di intervenire e cercherà di parlare con il giovane Amato. Armando sarà tentato di raccontare al ragazzo che il padre Giuseppe ha avuto un'altra donna in Germania con cui ha addirittura un figli illegittimo, ma alla fine gli dirà una parte della verità. Tuttavia, nonostante le ...