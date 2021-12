Il Black Friday online non è andato bene | riscontrato un calo del 40%

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Batosta per il2021: l’indagine portata avanti da Google mostra le tendenze del momento, con alcune conferme e colpi di scena. Anzitutto si acquista sempre più, in sfavore dei negozi fisici che hanno subito e stanno subendo unvertiginoso nelle preferenze degli acquirenti. Le grandi offerte della settimana die Cyber Monday non hanno coinvolto il pubblico come lo scorso anno – Computermagazine.itUn dato allarmante, ma che nasconde dietro sé una conferma: il2021 è stato senza alcun dubbio il più “virtuale” di sempre. Gli acquirenti tendono sempre più ad affidarsi al web per fare i propri acquisti legati al venerdì nero. Lo strapotere degli eCommerce, su tutti Amazon (ma non solo), ha dilagato negli ...

Advertising

juventusfc : 2??4?? ??R?? ??????R??? La #BlackFridayWeek non è ancora finita. Il #CyberMonday ti aspetta con ancora tanti imperdibili… - trustintolga : Finisce un Black Friday e ne inizia un’altro??????! #buythedip #Bitcoin #Crypto #Shopping - max71ag : @bianca_cappa bisogna dargli atto che una cosa gli e' riuscita almeno, boicotta il Black Friday dal 11 dicembre al… - AnnaLizzy68 : RT @Roberto00281114: LA POTENTE LOBBY DEI PENSIONATI ha deciso di dar olio di gomito affinchè i cantieri vengano riaperti. Le sedioline, co… - redvape74 : RT @redvape74: Dopo il Black Friday… c’è il White Friday oggi niente sconti punta in alto! ????#venerdipesce #whitefriday #pornhub #amatorial… -

Ultime Notizie dalla rete : Black Friday

Chi non ha potuto approfittare del, con i suoi corposi sconti, ha per fortuna ancora qualche buon affare che lo aspetta: le TV in sconto non mancano e, almeno alcune, sono anche ...Ilha già dato segnali di ripresa del commercio come a Milano e ora i negozi si attrezzano per fronteggiare resse e richieste last minute. Solo due zone d'Italia, il Friuli Venezia ...Il regalo di Natale per la famiglia, con una spesa intorno ai 500 euro, è probabilmente questo televisore smart 4K di Hisense con tecnologia Quantum Dot.L’INFLAZIONE QUASI AL 4% RIDUCE IL POTERE D’ACQUISTO DELLE FAMIGLIE CHE RICERCANO COMUNQUE LA QUALITA’ NEI NEGOZI DI VICINATO. BERTIN (ASCOM CONFCOMMERCIO): “CONTENERE L’IMPATTO DEL CARO-BOLLETTE” Le ...