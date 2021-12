Green pass su bus e metro, a Roma il primo multato: gli costerà 400 euro (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma – Nel giorno in cui entra in vigore il Super Green pass (leggi qui), nuove regole sono scattate a bordo di bus, metro e tram (leggi qui). Leggi anche Il Chiarimento Super Green pass, cosa si può fare? La tabella con tutte le attività permesse con e senza Da oggi, infatti, per chi viaggia a bordo dei mezzi pubblici è necessario il Green pass base, e cioè quello che viene rilasciato se si è risultati negativi ad un tampone. La prima multa, di ben 400 euro, è scattata nella mattinata a Roma. L’uomo trovato sprovvisto del certificato verde è un rumeno di 50 anni: “Volevo vaccinarmi nei prossimi giorni”, ha detto. (fonte: Adnkronos) Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 6 dicembre 2021)– Nel giorno in cui entra in vigore il Super(leggi qui), nuove regole sono scattate a bordo di bus,e tram (leggi qui). Leggi anche Il Chiarimento Super, cosa si può fare? La tabella con tutte le attività permesse con e senza Da oggi, infatti, per chi viaggia a bordo dei mezzi pubblici è necessario ilbase, e cioè quello che viene rilasciato se si è risultati negativi ad un tampone. La prima multa, di ben 400, è scattata nella mattinata a. L’uomo trovato sprovvisto del certificato verde è un rumeno di 50 anni: “Volevo vaccinarmi nei prossimi giorni”, ha detto. (fonte: Adnkronos)

