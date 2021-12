Fedriga minacciato dai No Vax, il governatore del Friuli Venezia Giulia è sotto scorta (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, è dalla scorsa settimana sotto scorta a causa delle decine di minacce ricevute da esponenti No Vax dopo essersi espresso più volte a favore della campagna vaccinale. Lo riporta il quotidiano Il Piccolo, precisando che si muove sempre accompagnato da due persone. "Spero - conferma Fedriga - soprattutto per la mia famiglia, che questa situazione possa risolversi nel minor tempo possibile". Immediata la solidarietà di tutte le forze politiche. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ildele presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano, è dalla scorsa settimanaa causa delle decine di minacce ricevute da esponenti No Vax dopo essersi espresso più volte a favore della campagna vaccinale. Lo riporta il quotidiano Il Piccolo, precisando che si muove sempre accompagnato da due persone. "Spero - conferma- soprattutto per la mia famiglia, che questa situazione possa risolversi nel minor tempo possibile". Immediata la solidarietà di tutte le forze politiche.

