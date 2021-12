Covid: Gb torna oltre 50.000 casi, ma calano ancora ricoveri (Di lunedì 6 dicembre 2021) tornano oltre quota 50.000 (51.459 nelle ultime 24 ore, contro i 43.000 circa di ieri) i contagi da Covid registrati nel Regno Unito. Lo certificano i numeri ufficiali diffusi quotidianamente dal ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 dicembre 2021)noquota 50.000 (51.459 nelle ultime 24 ore, contro i 43.000 circa di ieri) i contagi daregistrati nel Regno Unito. Lo certificano i numeri ufficiali diffusi quotidianamente dal ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, la scuola torna sempre più a distanza. Contagi in crescita, più colpita la primaria. In Lombardia 900 classi… - LauraBi17439506 : @MangelaVilo @daymelloreal @Fernand89345204 Dayane parteciperà al finale della Fazenda perché? Qui in Lombardia ci… - chicco288 : RT @junews24com: Caruso negativa al Covid: torna a disposizione di Montemurro. Il comunicato - - senzafollowers : RT @lazio_e: Torna il #bigliettosospeso per #LazioGalatasaray Se volete farne richiesta scrivete una mail con oggetto RICHIESTA a bigliett… - gilnar76 : Caruso negativa al Covid: torna a disposizione di Montemurro. Il comunicato #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… -