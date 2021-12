Con Kkr la rete unica si può fare. Maffè spiega come (Di lunedì 6 dicembre 2021) Se lo Stato vuole la sua società della rete, l’occasione è quella buona. La calata del fondo americano Kkr su Tim rappresenta proprio quella finestra dalla quale entrare per dare vita a un progetto di cui si parla da anni, ma senza mai arrivare a fare scacco matto. Ci sono almeno due elementi che giocano a favore di un’infrastruttura unica a trazione pubblica. Primo, Kkr vuole Tim a 50 centesimi ad azione ma non sembra aver espresso particolari desideri per AccessCo, la società dentro la quale infilare la rete dell’ex Telecom e quella in fibra di Open Fiber, orfana di Enel da pochi giorni e controllata da Cassa Depositi e Prestiti. Secondo, Vivendi, azionista di riferimento di Tim con il 23,7%, ha nel fine settimana inaspettatamente aperto a un ruolo dominante dello Stato dentro la società per la rete. ... Leggi su formiche (Di lunedì 6 dicembre 2021) Se lo Stato vuole la sua società della, l’occasione è quella buona. La calata del fondo americano Kkr su Tim rappresenta proprio quella finestra dalla quale entrare per dare vita a un progetto di cui si parla da anni, ma senza mai arrivare ascacco matto. Ci sono almeno due elementi che giocano a favore di un’infrastrutturaa trazione pubblica. Primo, Kkr vuole Tim a 50 centesimi ad azione ma non sembra aver espresso particolari desideri per AccessCo, la società dentro la quale infilare ladell’ex Telecom e quella in fibra di Open Fiber, orfana di Enel da pochi giorni e controllata da Cassa Depositi e Prestiti. Secondo, Vivendi, azionista di riferimento di Tim con il 23,7%, ha nel fine settimana inaspettatamente aperto a un ruolo dominante dello Stato dentro la società per la. ...

