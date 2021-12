Come scaricare il super green pass e il green pass base e cosa cambia

(Di lunedì 6 dicembre 2021)tra(orafforzato) eottenere il primo e il secondo? E chi ha ottenuto ilda vaccinazione o guarigione prima dell’entrata in vigore del certificato rafforzato, ne deveun altro?

Advertising

statodelsud : Super Green Pass, come scaricare la nuova certificazione rafforzata e quella base - Pino__Merola : Super Green Pass, come scaricare la nuova certificazione rafforzata e quella base - supercicciolo : RT @LaskaJuventus: - se avete il green pass su app IO: vi arriverà notifica con il nuovo green pass; - se avete immagine del green pass sc… - LaskaJuventus : - se avete il green pass su app IO: vi arriverà notifica con il nuovo green pass; - se avete immagine del green pa… - lu_occhiridono : @FedericaBrunor1 allora se hai iphone da apple store, mentre se hai un altro tipo di dispositivo puoi scaricare itu… -

Ultime Notizie dalla rete : Come scaricare

... sconto del 50% sulle corse: requisiti erichiederloottenere il bonus taxi e... si deve quindiil Qr code da esibire al conducente. A quel punto si deve pagare la corsa con ...Ma cosa cambia esi possonoi due Green Pass normale e Rafforzato? Ecco tutte le risposte alle domande! Green Pass e Super Green Pass: le differenze Da oggi, lunedì 6 dicembre, in ...Dal 6 dicembre entra in vigore il Super Green Pass, che si può ottenere con vaccinazione o guarigione dal Covid ...Green pass base e green pass rafforzato: attività consentite in materia di trasporti e spostamenti, attività ricreative, bar, ristoranti e controlli.