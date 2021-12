Come funziona l’algoritmo di TikTok e perché sembra che ci rubi il tempo (Di lunedì 6 dicembre 2021) Un documento interno ottenuto dal New York Times racconta alcuni dei segreti dell’app, che ha un solo obiettivo: tenere le persone all’interno della piattaforma il più possibile. L'azienda: "Metriche Come la retention o il tempo speso non sono fattori considerati nelle... Leggi su repubblica (Di lunedì 6 dicembre 2021) Un documento interno ottenuto dal New York Times racconta alcuni dei segreti dell’app, che ha un solo obiettivo: tenere le persone all’interno della piattaforma il più possibile. L'azienda: "Metrichela retention o ilspeso non sono fattori considerati nelle...

Advertising

FBiasin : C’è chi mette in discussione #Chiesa. “La #Juve di #Allegri funziona meglio senza #Chiesa”. Pensare che una squa… - ItaliaViva : Qualcuno deve aver spiegato a #Conte come funziona. @elenabonetti - Agenzia_Ansa : Vaccino anti-Covid ai bambini dai 5 agli 11 anni, cos'è e come funziona, Dosaggi, prenotazioni, somministrazione: t… - ItalicaTestudo : RT @ItalicaTestudo: Come volevasi dimostrare, il 'coniglio' #Conte rifiuta di correre per il collegio Roma 1 perché teme di perdere contro… - THEODAFFO : RT @DiegoFusaro: Il divieto di assembramento, come la tessera di controllo, è il sogno realizzato di ogni regime dispotico e distopico. Fun… -