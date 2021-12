Chi nasce in inverno vive più a lungo (Di lunedì 6 dicembre 2021) Le persone che nascono in inverno tendono ad essere associate a un'aspettativa di vita di circa tre mesi più elevata rispetto ai nati in estate. Questa curiosa relazione emerge da uno studio, pubblicato sul Journal of the Royal Statistical Society, condotto dagli scienziati dell'Università di Valencia, che hanno valutato il legame tra il giorno di nascita e la durata media della vita. Il team, guidato da Jose M. Pavìa e Josep Lledo', ha considerato anche le ripercussioni di questa correlazione sulla gestione dei sistemi pensionistici e delle compagnie assicurative. Il gruppo di ricerca ha analizzato più di 180 milioni di eventi demografici, esaminando le probabilità di morte per ogni età e trimestre tenendo conto della stagione di nascita. Gli studiosi hanno valutato i dati raccolti dall'Istituto Nazionale di Statistica (INE) dal 2005 al 2008, che contenevano ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 6 dicembre 2021) Le persone che nascono intendono ad essere associate a un'aspettativa di vita di circa tre mesi più elevata rispetto ai nati in estate. Questa curiosa relazione emerge da uno studio, pubblicato sul Journal of the Royal Statistical Society, condotto dagli scienziati dell'Università di Valencia, che hanno valutato il legame tra il giorno di nascita e la durata media della vita. Il team, guidato da Jose M. Pavìa e Josep Lledo', ha considerato anche le ripercussioni di questa correlazione sulla gestione dei sistemi pensionistici e delle compagnie assicurative. Il gruppo di ricerca ha analizzato più di 180 milioni di eventi demografici, esaminando le probabilità di morte per ogni età e trimestre tenendo conto della stagione di nascita. Gli studiosi hanno valutato i dati raccolti dall'Istituto Nazionale di Statistica (INE) dal 2005 al 2008, che contenevano ...

