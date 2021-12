Champions, l’Italia punta l’en plein che manca dal 2003/04 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Chi si può qualificare ottavi Champions – Undici squadre in lizza per i cinque posti ancora disponibili per la qualificazione agli ottavi di Champions, tra cui tutte e quattro le partecipanti all’equilibrato girone G. Questo l’antefatto alla vigilia della sesta e ultima giornata, che chiude la prima fase del 2021. Sono cinque le squadre sicure L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 6 dicembre 2021) Chi si può qualificare ottavi– Undici squadre in lizza per i cinque posti ancora disponibili per la qualificazione agli ottavi di, tra cui tutte e quattro le partecipanti all’equilibrato girone G. Questo l’antefatto alla vigilia della sesta e ultima giornata, che chiude la prima fase del 2021. Sono cinque le squadre sicure L'articolo

Advertising

juventusfc : ?? Allegri: «Non esistono le annate di transizione alla Juventus. Siamo alla Juventus e serve l'ambizione di ottener… - sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano Champions, l’Italia punta l’en plein che manca dal 2003/04: Chi si può qualificare ottavi Cham… - CalcioFinanza : Champions, l’Italia punta l’en plein che manca dal 2003/04 - Lanza__Matteo : @marifcinter @farted94 Non avrei saputo dirlo meglio. L’Inter è tra le favorite per vincere la Champions, è la favo… - FilippoPippoVia : RT @vicentesam: @marifcinter l'Inter fa un calcio spettacolo che non si vedeva da anni in Italia.....che possa andare lontano in Champions?… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions l’Italia Franck Sauzée, dalla Champions League con il Marsiglia alla retrocessione in Serie B con l'Atalanta Goal.com